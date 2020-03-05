Питання продажу землі іноземцям треба вирішувати через референдум — Шмигаль

Ринок землі має бути відкритий у першу чергу для українців, а можливість продажу для іноземців має вирішуватися через всеукраїнський референдум.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ринок землі існує в усьому світі. Питання моделі, яка має бути, має обговорюватися і зараз обговорюється у парламенті. Прем'єр-міністр не може зупинити обговорення. Я за те, щоб ринок землі був, у першу чергу, для українців", - сказав Шмигаль.

На його думку, питання продажу землі іноземцям має вирішуватися тільки через всеукраїнський референдум.

"Ми не збираємося продавати українську землю, але ми хочемо дати українцям розпоряджатися своїм", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.