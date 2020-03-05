"Батьківщина" починає підготовку до “земельного” референдуму за законом 1991 року

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія починає підготовку до всеукраїнського референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі за законом 1991 року.

Про це Тимошенко заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз я хочу зробити заяву про те, що ми, як наша команда, партія "Батьківщина", з завтрашнього дня проводимо всеукраїнську селекторну нараду і починаємо діяти по закону про референдум 1991 року і готуватися до проведення референдуму щодо висловлення українцями свого бачення - продавати сільськогосподарську землю чи не продавати її взагалі, а залишитися на відносинах оренди", - сказала Тимошенко.

Вона також запросила опозиційні партії, аграрні асоціації, рухи, профспілки і фермерів, щоб об'єднати зусилля і розпочати процес всеукраїнського референдуму.

Тимошенко зазначила, що згідно з рішенням судів трьох інстанцій, в Україні діє закон "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" 1991 року.

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"У країні є рішення трьох рівнів судів - місцевого суду, апеляційного суду і Верховного Суду, які постановили, що після скасування закону про референдум в Україні залишився закон про референдум 1991 року. Три інстанції суду сказали, що на сьогодні діє закон про референдум 1991 року", - зазначила Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

У першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.