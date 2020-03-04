Законопроєкт про референдум винесли на громадське обговорення

Законопроєкт про референдум винесли на громадське обговорення

Укрінформ
На громадське обговорення виноситься проєкт Закону України «Про всеукраїнський референдум».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"За результатами численних засідань Робочої групи (Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя - ред.), після детального обговорення та жвавих дискусій її учасниками було схвалено перший законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії – проєкт Закону України «Про всеукраїнський референдум». З метою врахування думки представників громадськості цей законопроєкт оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення", - зазначається у повідомленні.

З текстом законопроєкту можна ознайомитися за посиланням.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються в електронному вигляді на електронну адресу: nationalreferendum@ukr.net.

Громадське обговорення триватиме до 18 березня 2020 року включно.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада 2019 року пообіцяв, що законопроєкти про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів, будуть ухвалені у Верховній Раді найближчим часом.

Голова ВР Дмитро Разумков 18 січня заявив, що над законопроєктом про референдум триває "ювелірна робота".

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