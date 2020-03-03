Законопроєкт про референдум завтра з’явиться на сайті Ради

Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде оприлюднений на сайті Верховної Ради в середу, 4 березня.

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час ранкового засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт про народовладдя, про всеукраїнський референдум завтра буде оприлюдений для обговорення на сайті Верховної Ради України", - заявив Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум", який планують винести на громадське обговорення.