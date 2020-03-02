В Україну тимчасово заборонили ввозити тварин із Китаю

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово заборонила ввезення в Україну домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 та 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китайська Народна Республіка) було зареєстровано захворювання на SARS-CoV-2 у собаки.

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"Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася в тому ж будинку, де було встановлено випадок короновірусу у власника", - додали у Держпродспоживслужбі.

Як повідомляло Міністерство охорони здоров’я з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я, китайський коронавірус подолав видовий бар'єр до людини від іншої проміжної тварини-носія, це могла бути і домашня, і дика тварина.

Під час евакуації громадян України з міста Ухань українка Анастасія Зінченко заявила, що була змушена відмовитися від евакуації, бо їй не дозволяти забрати її собачку.

Станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.