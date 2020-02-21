Зеленський подзвонив українці, яка через собаку лишилася в Китаї

Президент України Володимир Зеленський подзвонив у Китай українці Анастасії Зінченко, яка не стала евакуюватися через проблеми з документами на собаку, і пообіцяв допомогти їй.

Про це Зінченко повідомила в Instagram і опублікувала запис розмови.

"Мені зателефонував Президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми", - написала вона.

Президент запевнив, що знає про ситуацію, і пообіцяв знайти спосіб повернути українку на батьківщину.

"Я знаю, ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт.. Я щойно що про це дізнався. Дивіться, ми вас не залишимо. Хотів вам особисто подзвонити, тому що для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему ... але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути ", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, українка Анастасія Зінченко заявляла раніше, що відмовилася евакуюватися з Уханя 19 лютого, оскільки не може залишити в Китаї свою собаку, яку не дозволили пустити на борт літака.

Посольство України в Китаї пообіцяло бути на зв'язку з українкою і надавати їй усю необхідну допомогу.