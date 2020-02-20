Посольство у Китаї обіцяє бути на зв’язку з українкою, яка лишилась через собаку

Посольство України у Китаї підтримуватиме контакт із Анастасією Зінченкою, яка відмовилася евакуюватися без свого собаки, та усіма громадянами України, які залишаються у провінції Хубей, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

"Можемо з впевненістю стверджувати, що Посольство і надалі підтримуватиме контакт із Анастасією та усіма тими нашими співвітчизниками, які залишаються у провінції, та продовжуватиме, попри подекуди несправедливі обвинувачення, надавати їм усю необхідну допомогу. У режимі 24/7", - запевнили дипломати.

Водночас вони повідомили подробиці ситуації, через яку дівчина залишилася у Китаї. У посольстві наголосили, що у випадку з Анастасією Зінченко та її померанським шпіцом Мішею кількатижнева боротьба з бюрократією не мала успіху.

У диппредставництві зазначають, що кілька разів зверталися до державних органів Китаю та просили надати дівчині можливість вилетіти з Уханя разом із її собакою. Однак, у зв’язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди на евакуацію тварини через відсутність повного пакету необхідних документів для вивезення собаки за кордон.

Утім, українські дипломати звернулися до китайської влади з проханням надати дозвіл на вивезення собаки за наявними на той час документами, однак їм відмовили.

За словами дипломатів, тоді Зінченко було запропоновано перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла би тимчасово залишити свого собаку, допоки ситуація в місті не стане безпечною. Проте вона відмовилася, сказавши, що планує домовитись з ветклінікою про виготовлення необхідних документів.

17 лютого Анастасія надала Сертифікат здоров’я тварин, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР у м. Гуанчжоу - міста, розташованого майже за 1000 км від Уханя. Крім того, у документі зазначалося, що тварина прибуває «з незараженої території».

Попри це, посольство цього ж дня надіслало запит на дозвіл на евакуацію громадян, у якому окремо висловило прохання розглянути можливість переміщення собаки Анастасії Зінченко через кордон з урахуванням оновленого пакету документів.

"І цього разу отримати дозвіл на вивезення домашньої тварини, попри численні телефонні розмови з представниками ветеринарних служб і прохання зробити виняток, нам не вдалося. При цьому дозвіл на евакуацію самої пані Зінченко було отримано", - розповіли у посольстві.

Після цього Зінченко повторно запропонували евакуюватися самій, однак "Анастасія остаточно відмовилася проходити евакуацію без свого собаки", наголосили у диппредставництві.

Раніше Анастасія Зінченко в Instagram написала, що напередодні рейсу до України їй відмовили в евакуації, і лише після розголосу в ЗМІ справу вдалося "зрушити з мертвої точки". Вона також стверджувала, що працівники посольства України не передали китайській стороні наданий нею новий пакет документів на собаку, через що у вивезенні тварини було відмовлено.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_/