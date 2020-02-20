Українці, які 17 днів тому повернулися з Китаю, здорові

У Міністерстві охорони здоров'я України наголосили, що під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу, які були на усіх бортах попередніх прямих рейсів з Китаю, симптомів хвороби не виявлено.

Минуло 17 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні, повідомляє МОЗ у Facebook.

"Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на усіх бортах попередніх прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби. Всі пасажири - здорові", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що після виходу із літака всі пасажири та екіпаж проходили температурний скринінг.

"Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв’язувалися із пасажирами (на 5 та 14 день) та тримали ситуацію на постійному контролі", - зазначили у міністерстві.

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Наголошується, що людей, які прилетіли суміжними рейсами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, перевіряли в проміжній країні, як тільки вони залишили прямий рейс із Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

В авіакомпанії зазначили, що одразу після прибуття рейсу до аеропорту Бориспіль лікар санітарно-карантинного пункту МОЗ здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу.