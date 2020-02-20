МОЗ заявляє про успішну евакуацію українців з Китаю

Медцентр Нацгвардії "Нові Санжари", визначений як місце обсервації для прибулих з Китаю, пройшов перевірку епідеміологів і не становить жодної загрози ні для самих обсервованих, ні для оточуючих.

На цьому наголошує Міністерство охорони здоров'я.

"Наша мета — безпека людей. Як наших співгромадян, що прилетіли з Китаю, так і всіх жителів України загалом. Тому ми дотримуємося всіх міжнародних вимог ВООЗ і запевняємо, що жодної загрози для перебуваючих в обсервації та оточуючих об'єкт не становить. Він пройшов перевірку епідеміологів і відповідає всім вимогам", - заявили у МОЗ.

У відомстві наголосили, що жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом, в Україні не зареєстровано, та закликали громадян "зберігати спокій та не піддаватися штучній паніці".

"Евакуація відбулася успішно. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають", - заявили у МОЗ.

Там знову наголосили, що перед вильотом із Китаю всі пасажири пройшли обов’язковий огляд китайськими медиками. Перед заходом на борт усіх вдруге перевірили українські лікарі.

"Вжито всіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт розміщено на окремій ізольованій стоянці. Всі процедури (паспортний контроль, митні формальності) виконані біля трапа літака", - запевнили у міністерстві.

Тепер 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доправлені спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції на територію медцентру «Нові Санжари» у Полтавській області. Обсервація триватиме 14 днів. На локації 24/7 перебувають лікарі, забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу, запевнили у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед пасажирів - громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: ДПСУ