Протести в Нових Санжарах: голова ОДА закликає не панікувати через евакуйованих з Китаю

Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців селища Нові Санжари, куди заплановано привезти на обсервацію евакуйованих з китайської провінції Ухань, бути виваженими і не панікувати.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

"Закликаю бути виваженими й стриманими, не панікувати», – звернувся до місцевих жителів Синєгубов.

Він наголосив, що з Китаю до України повертаються наші співгромадяни.

"Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції", - підкреслив голова ОДА під час зустрічі з місцевими активістами, депутатами місцевих рад у Нових Санжарах, куди виїхав зранку.

Також голова ОДА поспілкувався депутатами і місцевими активістами селища Нові Санжари і збирається зустрітися з місцевими мешканцями, які перекривають дорогу, протестуючи проти розміщення у розташованому тут медичному центрі Нацгвардії евакуйованих з Китаю.

Як повідомили в МВС, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки", - йдеться у повідомленні МВС.

У МВС наголошують, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у медичному центрі внутрішніх військ МВСУ «Нові Санжари».

За інформацією обласної поліції, у Нових Санжарах протестувальники заблокували дорогу міжрегіонального значення і чинили опір правоохоронцям. Працівники поліції встановили більше 10 особливо агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту - 45 українців і 27 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Зокрема, йдеться про громадян Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн. Уранці 20 лютого літак приземлився у Борисполі для дозаправки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 446 осіб вилікувались і виписані з лікарень.