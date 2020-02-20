Контроль евакуйованих з Уханя проведуть біля трапа літака — ДПСУ
Про це повідомив кореспонденнтові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Прикордонний контроль відбудеться біля трапа літака. Ми маємо попередній список усіх пасажирів, тому він відбудеться максимально швидко", - запевнив він.
За словами Демченка, прикордонники, які проводитимуть оформлення прибулих, буде одягнений в ізолюючі костюми.
Як повідомлялось, 20 лютого в Україну прибув літак із літака 45 українцями і 27 іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.
Після дозаправки в "Борисполі" борт вилетить у Міжнародний аеропорт Харкова. Після прибуття усі особи пройдуть належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища.
Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.
Фото: https://mvs.gov.ua