Контроль евакуйованих з Уханя проведуть біля трапа літака — ДПСУ

Прикордонники забезпечать евакуйованим з Китаю громадянам України та інших держав прикордонний контроль біля трапа літака.

Про це повідомив кореспонденнтові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Прикордонний контроль відбудеться біля трапа літака. Ми маємо попередній список усіх пасажирів, тому він відбудеться максимально швидко", - запевнив він.

За словами Демченка, прикордонники, які проводитимуть оформлення прибулих, буде одягнений в ізолюючі костюми.

Як повідомлялось, 20 лютого в Україну прибув літак із літака 45 українцями і 27 іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Після дозаправки в "Борисполі" борт вилетить у Міжнародний аеропорт Харкова. Після прибуття усі особи пройдуть належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

Фото: https://mvs.gov.ua