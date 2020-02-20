У МВС сказали, де розмістять на карантин евакуйованих з Китаю

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки", - йдеться у повідомленні.

У МВС наголошують, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

"Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій та із розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації", - заявили у МВС.

Раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з Китаю сів у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, після чого полетять у Харків.

Водночас, на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі внутрішніх військ МВСУ «Нові Санжари».

Як повідомлялося, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 45 українців і 27 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.