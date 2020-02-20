МОЗ перевірить, чи поширювали фейк про коронавірус з офіційної адреси міністерства

Міністерство охорони здоров'я перевірить, чи поширювали фейк про підтверджені випадки коронавірусу в Україні з офіційної адреси міністерства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти info@moz.gov.ua. Нині міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Імовірно, вони інфіковані комп’ютерним вірусом", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що сьогодні, 20 лютого, зловмисники поширили неправдиву інформація про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.

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"Ця інформація не відповідає дійсності і є відвертим фейком та спланованою провокацією. Подібні провокації не лише поляризують суспільство, а також є загрозою національній безпеці країни. Просимо ЗМІ та громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію та дотримуватися інформаційної гігієни. Для отримання достовірної інформації медіа завжди можуть звернутися до пресслужби міністерства", - наголосили в МОЗ.

В установі нагадали перелік джерел МОЗ України, де громадяни та ЗМІ можуть отримати достовірну інформацію про охорону здоров'я: сайт ; сторінки у Facebook та Twitter; Youtube-канал ; д ля лікарів є Telegram-канал.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 20 лютого Центр громадського здоров'я спростував інформацію про підтвердження п'яти випадків коронавірусу в Україні.

Водночас один із колишніх співробітників Центру громадського здоров'я Володимир Біруля зазначив у дописі на своїй сторінці у Facebook, що електронна адреса, з якої ця інформація поширюється, збігається з офіційною поштовою скринькою Міністерства охорони здоров'я України.