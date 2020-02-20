Евакуація українців з Китаю відбувається за планом - Скалецька

Евакуація громадян України з Китаю відбувається за планом, всі пасажири почуваються добре і готуються до перевезення в місце обсервації.

Про це на у Facebook повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Хочу повідомити, що евакуація громадян України з Китаю відбувається за планом. Пасажири та члени екіпажу почуваються добре і готуються до перевезення в місце обсервації. Ми готові їх зустрічати", - написала Скалецька.

Вона наголосила, що пріоритетом є повернення громадян України додому, надання їм нормальних умов для проходження обсервації і кваліфікованого медичного нагляду на цей період.

"Всі громадяни України мають однакове право на захист від держави, де б вони не перебували. Ми своїх не кидаємо!" - написала міністр охорони здоров'я.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть розміщені у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.