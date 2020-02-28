У Гонконгу під карантин помістили домашнього пса
Про це повідомляє CNN.
«Влада Гонконгу помістила домашнього собаку на карантин після того, як аналіз показав «слабко позитивний результат» на новий коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Собаку було передано до Департаменту сільського господарства, рибальства і консервації Гонконгу (AFCD) після того, як її власник перехворів на інфекцією.
Попередні тести собаки показали «слабкий позитивний результат», але в департаменті зазначили, у нього немає відповідних симптомів коронавірусу.
«В даний час у AFCD немає доказів того, що домашні тварини можуть бути заражені вірусом COVID-19 або можуть бути джерелом інфекції для людей», - підкреслюється в заяві департаменту.
Фахівці будуть ретельно спостерігати за станом собаки і зберуть ще зразки для тестування, щоб підтвердити, чи був собака дійсно заражений COVID-19 або це є наслідком забруднення середовища на пащі і носі собаки.
фото: АА