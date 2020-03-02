Запуск телеканалу для ОРДЛО не означає припинення іномовлення — Потураєв

Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій та інформаційний телеканал іномовлення невдовзі отримають законодавчу підтримку.

У цьому запевнив заступник голови Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для того, щоб було забезпечене мовлення цього каналу, були підготовлені відповідні зміни до закону про іномовлення. Вони вже пройшли Комітет. Ми готові винести їх на голосування у Верховній Раді. Як тільки робота Ради буде повернена до нормальної, тоді ми допоможемо розвитку цього каналу, а також іномовлення, який продовжується. Я хочу підкреслити, що поява нового каналу не означає припинення іномовлення в Україні. Україна продовжить іномовлення”, - наголосив Потураєв.

Водночас він зазначив, що поправки забезпечать розвиток всього комплексу каналів, якими буде доноситись українська точка зору як до тимчасово окупованих територій, так і до всього світу.

У свою чергу перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук підкреслив, що це - тільки початок мовлення нового каналу для окупованих територій, канал розвиватиметься, тому робити висновки треба, коли він уже буде працювати на повну потужність.

“У будь-якому випадку для держави пріоритет — це повернення і культурна, інформаційна інтеграція громадян. Тому також ми будемо розвивати й інші платформи - і супутникове мовлення, і спільні проєкти зараз з іншими інституціями для того, аби громадяни з різних джерел, зокрема з іномовлення, отримували інформацію про Україну, про ті позитивні зміни, які тут відбуваються, і мали доступ до іншої інформації, аніж та, яка зараз є у них”, - сказав Максимчук.

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UATV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

Новий телеканал для тимчасово окупованих територій отримав назву “Дім” і почав мовити тестовому режимі з 1 березня. Презентація його концепції відбулася в Укрінформі 2 березня.