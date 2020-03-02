Телеканал

Телеканал "Дім" співпрацюватиме з чотирма медіагрупами

Укрінформ
Контент для нового телеканалу для тимчасово окупованих територій України формуватимуть чотири медіагрупи.

Про це під час презентація концепції нового телеканалу для окупованих територій у понеділок в Укрінформі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Медіагрупи, з ким проведені перемовини і з ким співпрацює телеканал: це медіагрупа СтарЛайт Медіа, медіагрупа "1+1", медіагрупа "Україна" та медіагрупа телеканалу "Інтер". Ось з цими чотирма медіагрупами досягнуто домовленість, так званий меморандум щодо співпраці з цим телеканалом. Надалі співпрацюватимуть з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", - сказав Тимошенко.

Водночас, як зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, контент, який надаватимуть медіагрупи, - розважальний.

"Тобто медіагрупи не матимуть впливу на інформаційну політику цього каналу. Це виключно розважальний контент. Медіагрупи, які надають цей контент, не будуть мати ніякого впливу на інформаційну політику цього каналу", - наголосив він.

Читайте також: У МКМС розповіли, яким буде фінансування телеканалу “Дім”

Як зазначила в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95".

"Звичайно, є виробництво студії 95 квартал, є контент, бо він теж досить преміальний і його любили до цього, і сподіваюся, що люблять і зараз на тих територіях. Зараз сітка дуже жива і зараз частка десь 15%", - прокоментувала вона.

"Не було мети вираховувати частки. Була мета - взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо і балансуємо. Там не буде переважної кількості "кварталу", - зауважив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

Як повідомлялося, новий телеканал для тимчасово окупованих територій із 1 березня розпочав мовлення у тестовому режимі.

Згідно з планами влади, канал здійснюватиме повноцінне мовлення на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 2 березня переоформила ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення телеканалу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій, який отримав назву “Дім”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-