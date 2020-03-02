У МКМС розповіли, яким буде фінансування телеканалу “Дім”

Телеканал для тимчасово окупованих територій фінансуватиметься з держбюджету, але надалі буде мати комбіноване фінансування.

Про це повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук на презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій у понеділок, 2 березня, в Укрінформі.

"На сьогодні є передбачені в бюджеті кошти. Власне, ми на них поки розраховуємо. Інших, на жаль, грошей немає. Але ми зараз ведемо перемовини з великою кількістю міжнародних партнерів, міжнародних донорів, які виявили і дуже активно хочуть допомагати з тим, щоб був контент, щоб вони давали контент. Далі — при бюджетуванні на наступний рік — ми зараз дорахуємо і, відповідно, будемо закладати збільшення фінансування, оскільки ми розуміємо, що це дуже важливо, і має бути власний контент. Тобто це буде комбіноване фінансування", - сказав Максимчук.

Урядовець додав, що на сьогодні фінансування телеканалу становить близько 257 млн грн, але сума на іномовлення включає в тому числі фінансування Укрінформу і телеканалу.

Максимчук також висловив сподівання, що з часом кількість контенту, який буде вироблятися телеканалом самостійно, буде збільшуватися. За словами Максимчука, планується співпраця з суспільним мовником.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що домовленість з медіагрупами щодо надання контенту для цього телеканалу має стратегічний характер.

"Розуміючи обмеженість наших ресурсів, звичайно, що буде розвиватися на цьому каналі інформаційне мовлення, публіцистика, в першу чергу своя. Вона не так дорого коштує. Щодо іномовлення — це буде той же, в принципі, концепт, який був. Іномовлення має бути, в першу чергу, інформаційним. Це теж не такі завеликі гроші. Якби ми тягнули все з державного бюджету, щоб цей контент розважальний робити дорогий, то це, звичайно, нам було б дуже важко. Але знову-таки, підкреслюю, є стратегічна домовленість з медіагрупами, тому ми сподіваємося, ми переконані, що це найближчими роками не буде надто важким тягарем для державного бюджету", - зазначив Потураєв.

В.о. генерального директора телеканалу UA|TV Юлія Островська додала, що наразі в телеканалу є три корпункти на лінії розмежування. Надалі планується розширювати цю мережу.

Читайте також: Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу.

У понеділок перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк повідомила про те, що 2 березня о 16:00 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує провести позачергове засідання, на якому розгляне питання про переоформлення ліцензій та тимчасових дозволів каналу UA|TV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій.