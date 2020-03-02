Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій
Укрінформ
2 березня, 15:00 - Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій
Організатор: Міністерство культури, молоді та спорту України.
Учасники: Юлія Островська - в.о. генерального директора телеканалу UATV; Анатолій Максимчук - перший заступник міністра культури, молоді та спорту України; Микита Потураєв - заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики; Юрій Костюк - заступник керівника Офісу Президента України; Кирило Тимошенко - заступник керівника Офісу Президента України.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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