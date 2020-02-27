У 89 евакуйованих у "Нових Санжарах" не виявили коронавірус - РНБО

У 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах на Полтавщині, дослідження не виявили коронавірус.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає пресслужба РНБО.

"Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не хворий на коронавірус COVID-2019", - заявив Данілов.

За його словами, такий результат мають молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали в евакуйованих.

Першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого.

Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - у неділю, 1 березня.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: НГУ