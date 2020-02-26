Не йти до лікаря, а подзвонити: МОЗ затвердило правила меддопомоги при коронавірусі

МОЗ затвердив новий стандарт меддопомоги при коронавірусі та змінив алгоритм температурного скринінгу на пунктах пропуску на державному кордоні.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого сьогодні уряд призначив головним державним санітарним лікарем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні МОЗ затверджено новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусній інфекції, запроваджено нові алгоритми температурного скринінгу, які розпочали діяти по всій території країни, вони відрізняються від тих, які діяли на прямих рейсах з Китаю”, - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що відучора на всіх пунктах перетину кордону з ЄС працюють разом з прикордонниками епідеміологи, на найбільших семи пунктах також чергують карети екстреної медичної допомоги для оперативної доставки ймовірно хворих громадян до інфекційної лікарні.

“Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів, було виявлено кілька випадків у пункті пропуску Тиса, а також у Чернівцях підвищеної температури, і всі системи від прикордонників до медичної служби спрацювали оперативно. Наприклад, в Закарпатті було ізольовано весь автобус, оскільки там були двоє людей хворі. Поки їм не провели додаткові обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були ізольовані в самій лікарні. Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусну інфекцію, і всіх буде відпущено”, - сказав Ляшко.

За його словами, медпрацівники зібрали контакти всіх осіб, будуть на зв’язку з ними згідно з новим алгоритмом.

Ляшко зазначив, що температурний скринінг не є панацеєю, а лише одним із елементів виявлення хвороби.

"Температурний скринінг дозволяє нам вчасно подивитися, ізолювати людину для проведення досліджень. Водночас ми записуємо контактних осіб тих, хто подорожує країнами, де зафіксована внутрішньокраїнна передача інфекції. В подальшому впродовж інкубаційного періоду з ними спілкуватимуться епідеміологи, сімейні лікарі, або інші лікарі за місцем проживання", - пояснив Ляшко.

Читайте також: Уряд призначив головного державного санітарного лікаря

Також, за його словами, розроблено пам'ятку про самоізоляцію, оскільки це загальноприйнятий алгоритм у країнах, де зафіксовано передачу коронавірусу.

"В більшості країн світу людям, які відвідували країни, де зареєстровано випадки коронавірусної інфекції, рекомендують проходити такий обсерватор у домашніх умовах, а також значно зменшити контакти з родичами, для того щоб запобігти можливому поширенню інфекції", - сказав Ляшко.

За його словами, при появі симптомів потрібно не відвідувати лікаря, а зателефонувати йому, розповісти про те, які країни і коли відвідували, і після цього лікар прийме рішення або викликати швидку для госпіталізації в інфекційну лікарню, або відвідає людину вдома.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.