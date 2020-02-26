У школах вивчатимуть предмет

У школах вивчатимуть предмет "Захист України"

Укрінформ
Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет “Захист України” замість “Захисту Вітчизни”.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 26 лютого, повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет “Захист Вітчизни” – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета “Захист Вітчизни” на “Захист України”. Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл”, – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

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“Захист України” – обов’язковий предмет для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

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