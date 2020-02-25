Зеленський доручив провести аудит стану шкіл у шахтарських регіонах

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру — міністру розвитку громад та територій Денису Шмигалю провести аудит навчальних закладів у шахтарських регіонах.

Про це Зеленський сказав 25 лютого у Києві під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нещодавно я був на шахті на Львівщині і всі шахтарі скаржились на жахливий стан місцевої школи, там навчається 400 дітей. Доручаю пану Шмигалю: до 1 вересня школа повинна бути відремонтована. І давайте покінчимо з "це не ми, це місцеві органи влади". Давайте не звертати уваги на місцеві органи влади, давайте на них всіх тиснути. Не можемо - самі робимо, не можемо робити - звільняємось. Якщо можна, потрібен також аудит стану всіх таких шкіл у шахтарських містечках, шахтарських регіонах", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що програма трансформації вугільних регіонів, яку напрацюють в Україні, має вирішувати питання доступу дітей шахтарів до освіти через створення стипендіального фонду.

Як повідомлялося, 6 лютого Зеленський здійснив робочу поїздку на шахту «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля» у Червонограді.