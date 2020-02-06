Зеленський пообіцяв гірникам шахти “Межирічанська” погасити борги

Президент Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям розробити та обговорити з суспільством плани щодо реформування шахт та їх модернізації.

Про це він заявив під час спілкування зі співробітниками шахти “Межирічанська” Державного підприємства “Львіввугілля” у Червонограді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Спочатку будуть плани, потім будемо обговорювати їх із суспільством, потім будемо говорити із шахтарями - будемо обговорювати, яку шахту треба модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не модернізується, тоді потрібно знайти людям роботу”, - зазначив Президент.

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Він нагадав, що заборгованість перед працівниками на шахті “Межирічанська” становить 22 млн гривень, та пообіцяв до кінця лютого виплатити шахтарям цієї шахти гроші.

Водночас глава держави підкреслив, що загалом заборгованість на ДП “Львіввугілля” сягає 175 млн гривень і пообіцяв її “закривати”.

“Ми поважаємо вашу професію, ми знаємо, що вона недооцінена у країні багато років, ми все розуміємо. Розуміємо, є складнощі, є заборгованість - закриємо заборгованість”, - сказав Зеленський.

У свою чергу, шахтарі запросили Президента прийти 25 лютого на раду шахтарів, яка відбуватиметься у Києві. Зеленський запрошення прийняв і запевнив, що буде на цій зустрічі.