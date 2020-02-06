Зеленський представив нового голову Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації.

Церемонія представлення нового очільника Львівщини відбулася під час робочої поїздки глави держави на шахту «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля» у Червонограді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу вам представити нового голову обласної державної адміністрації”, - зазначив Зеленський на початку виступу перед шахтарями та передав Козицькому указ про його призначення.

Президент запевнив, що новий очільник Львівщини — людина професійна, досвідчена, має великий менеджерський досвід.

Як відомо, Максим Козицький народився 19 лютого 1981 року. Має дві вищі освіти. Є засновником та керівником понад десятка компаній, які займаються видобутком корисних копалин, традиційною та "зеленою" енергетикою. Лауреат премії «Людина року» в номінації «Підприємець року».

Одружений, має сина і дочку.

14 червня 2019 року Президент Зеленський назвав його одним з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА, разом з Маркіяном Мальским і Денисом Шмигалем.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року під час засідання Ради розвитку громад та територій оголосив про рішення звільнити Ігоря Бондаренка і Маркіяна Мальського з посад голів Закарпатської і Львівської ОДА відповідно.