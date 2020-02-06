Зеленський представив нового голову Львівської ОДА

Зеленський представив нового голову Львівської ОДА

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації.

Церемонія представлення нового очільника Львівщини відбулася під час робочої поїздки глави держави на шахту «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля» у Червонограді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу вам представити нового голову обласної державної адміністрації”, - зазначив Зеленський на початку виступу перед шахтарями та передав Козицькому указ про його призначення.

Президент запевнив, що новий очільник Львівщини — людина професійна, досвідчена, має великий менеджерський досвід.

Як відомо, Максим Козицький народився 19 лютого 1981 року. Має дві вищі освіти. Є засновником та керівником понад десятка компаній, які займаються видобутком корисних копалин, традиційною та "зеленою" енергетикою. Лауреат премії «Людина року» в номінації «Підприємець року».

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Одружений, має сина і дочку.

14 червня 2019 року Президент Зеленський назвав його одним з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА, разом з Маркіяном Мальским і Денисом Шмигалем.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року під час засідання Ради розвитку громад та територій оголосив про рішення звільнити Ігоря Бондаренка і Маркіяна Мальського з посад голів Закарпатської і Львівської ОДА відповідно.

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