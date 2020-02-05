Зеленський звільнив Шмигаля з посади голови Івано-Франківської ОДА
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №38/2020 від 5 лютого оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити Шмигаля Дениса Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 лютого призначала Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.