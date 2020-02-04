Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад та територій

Верховна Рада призначала Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.

Ухвалення відповідної постанови № 2768 підтримали 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича віцепрем’єр-міністром України — міністром розвитку громад та територій України”, — йдеться у документі.

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив з парламентської трибуни: “Ось ця людина. Я її вам рекомендую та прошу призначити на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України. Чому? Дуже просто. Тому що ця людина прекрасно розуміє, як працює регіон, він є чудовим менеджером”.

Як повідомлялося, вранці 17 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Того ж дня профільний комітет рекомендував парламенту призначити Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром — міністром розвитку громад і територій України.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго». 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.