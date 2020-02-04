Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад та територій

Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України.

Ухвалення відповідної постанови №2767 підтримали 266 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад та територій України”, — йдеться у документі.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з парламентської трибуни подякував міністру розвитку громад та територій України Альоні Бабак за роботу на цій посаді: “Я хотів би подякувати Альоні Валеріївні за ту важку роботу, яку вона робила протягом цих 4 місяців. Прошу її підтримати”.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Альона Бабак була депутатом Верховної Ради VIII скликання, членом фракції “Самопоміч”. До набуття депутатських повноважень обіймала посаду директора та співзасновника ТОВ «Інститут місцевого розвитку». 29 серпня 2019 року була призначена міністром розвитку громад і територій України.