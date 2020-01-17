Раді рекомендують призначити Шмигаля міністром розвитку громад і віцепрем'єром

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля віцеміністром - міністром розвитку громад і територій України.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді України призначати Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету... розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови прийняти в цілому", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

Голосування з цього приводу має відбутися на засідання парламенту 17 січня.

Сам Шмигаль був присутній на засіданні та відповів на низку питань членів комітету.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року в Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго». 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.