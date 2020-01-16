Комітет Ради у п'ятницю розгляне відставку Бабак

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує у п'ятницю, 17 січня, розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, що є в розпорядженні Укрінформу.

Засідання комітету має розпочатися о 9:00, а відставку Бабак планують розглядати першим питанням.

Після цього профільний комітет планує ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля, який від 2 серпня обіймає посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації .

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Джерела Укрінформу припускають, що відповідні рішення з обох кадрових питань парламент ухвалить відразу ж на пленарному засіданні 17 січня.