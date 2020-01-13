На годині запитань до уряду депутати заслухають Пристайка або Бабак

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко виступить з доповіддю під час години запитань до уряду в п'ятницю, а в разі, якщо він не перебуватиме в Україні, виступить міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Такого рішення дійшли керівники депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Якщо міністр буде на території держави, то міністр закордонних справ (виступить на годині запитань до уряду - ред.). А якщо не буде, тоді давайте заслухаємо міністра розвитку громад та територій", - зазначив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.