Шмигаль каже, що в уряд його запросили Зеленський та Гончарук

Кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій, голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль стверджує, що долучитися до команди уряду йому запропонували Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Це була пропозиція Президента і прем’єра. У мене була розмова й з Володимиром Зеленським, і з Олексієм Гончаруком. І Президент, і Прем’єр запевнили мене, що вони дійшли спільної думки, що треба мене залучати в уряд для тієї роботи, яку мені пропонують. Пропозиція була така: віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад і територій", - сказав Шмигаль.

За його словами, посада віцепрем’єра – для того, щоб мати змогу скоординувати питання сталого регіонального розвитку з іншими міністерствами. "Тобто це буде й економіка, й інфраструктура, і Мінрегіон, міністром якого пропонується стати. Робота буде на зрізі кількох міністерств. Одним словом, мені поставили завдання – я з ним погодився і, якщо на те буде воля Верховної Ради, берусь до роботи", - додав чиновник.

Водночас він зазначив, що обіймаючи посаду голови ОДА він доволі тісно співпрацює з офісом глави держави. Зокрема, з керівництвом Офісу президента Андрієм Богданом, його заступником Сергієм Трофімовим. "Також працюємо з іншими заступниками голови Офісу Президента", - додав він.

Як повідомлялося, 17 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Також Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля віцеміністром - міністром розвитку громад і територій України.

17 січня у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго". 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.