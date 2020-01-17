У Раді з’явились проєкти про звільнення Бабак з посади міністра та призначення Шмигаля

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України.

Відповідний проєкт № 2767 опублікований на сайті парламенту.

Також на сайті опублікований проєкт постанови № 2768 про призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.

Як повідомлялося, вранці 17 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Також Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля віцеміністром - міністром розвитку громад і територій України.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго». 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.