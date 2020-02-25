Шахти не закриють, поки люди не отримають іншу роботу — Зеленський

В Україні не буде закрита або ліквідована жодна шахта, поки її працівники не отримають іншу роботу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодна шахта не може бути закрита чи ліквідована, поки люди не отримають нову роботу, безпечну та з гідною оплатою. Спочатку нові робочі місця для цих людей, тільки потім ми почнемо говорити про щось інше", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що це буде головним принципом плану трансформації вугільних регіонів, який розроблятиме Міністерство розвитку громад і територій.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 7 лютого заявив, що уряд прийматиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. За його словами, ті шахти, які економічно можуть конкурувати, підтримуватимуть “наскільки це можливо”, а ті, що “внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені до ручки і підняти їх економічної спроможності немає”, закриватимуть. Водночас Гончарук підкреслив, що уряд подбає про шахтарів та їхні сім'ї та знайде можливість забезпечити їхнє майбутнє.

Прем’єр зазначив, що на більшості із 34 шахт, де проведено аудит, ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість того вугілля не витримує конкуренції.