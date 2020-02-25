"Лавочка повинна закритися": Президент доручив Оржелю провести "вугільний" аудит
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я доручаю пану Оржелю в найкоротший термін провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств, прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів", - наголосив Зеленський.
Він додав, що замість того, щоб інвестувати в модернізацію шахт, безпеку шахтарів та вчасно виплачувати зарплату, хтось заробляв мільйони, але "лавочка повинна бути закрита".
"Термін "смотрящіє за шахтами", до речі, має зникнути так само, як і самі смотрящіє", - заявив Президент України.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський доручив уряду впродовж березня-квітня повністю погасити гірникам заборгованість із зарплати, яка нині становить 1,1 млрд грн.