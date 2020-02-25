"Лавочка повинна закритися": Президент доручив Оржелю провести "вугільний" аудит

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель має у найкоротший термін провести фінансовий та кадровий аудит всіх українських вугільних підприємств.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я доручаю пану Оржелю в найкоротший термін провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств, прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що замість того, щоб інвестувати в модернізацію шахт, безпеку шахтарів та вчасно виплачувати зарплату, хтось заробляв мільйони, але "лавочка повинна бути закрита".

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"Термін "смотрящіє за шахтами", до речі, має зникнути так само, як і самі смотрящіє", - заявив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський доручив уряду впродовж березня-квітня повністю погасити гірникам заборгованість із зарплати, яка нині становить 1,1 млрд грн.