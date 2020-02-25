Зеленський дав уряду два місяці на погашення боргів шахтарям
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я дуже прошу в найближчі два місяці: березень, квітень, закрити повністю всі борги перед шахтарями", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що нині борги із зарплати перед гірниками становлять 1,1 млрд грн.
За словами Зеленського, в разі невиконання цього завдання український уряд не отримає зарплату за той період, за який залишиться заборгованість.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради наголосив на важливості розв'язання питання виплати заборгованості з зарплати шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі.
Кабмін 5 і 10 лютого 2020 року переказав по 163 млн грн для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.
Фото: сайт Президента