Зеленський дав уряду два місяці на погашення боргів шахтарям

Всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня і квітня цього року.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже прошу в найближчі два місяці: березень, квітень, закрити повністю всі борги перед шахтарями", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що нині борги із зарплати перед гірниками становлять 1,1 млрд грн.

За словами Зеленського, в разі невиконання цього завдання український уряд не отримає зарплату за той період, за який залишиться заборгованість.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради наголосив на важливості розв'язання питання виплати заборгованості з зарплати шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі.

Кабмін 5 і 10 лютого 2020 року переказав по 163 млн грн для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.

Фото: сайт Президента