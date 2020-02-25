Оржель обговорить із гірниками нерентабельність галузі

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у вівторок, 25 лютого, проведе зустріч із шахтарями для обговорення нерентабельності галузі.

Про це він сказав під час 11 енергетичного форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велика зустріч з шахтарями. Їх 30 тисяч у державному секторі, ще 30 тисяч - у приватному секторі. Маємо вирішувати їх проблеми... За годину говоритиму відвертіше, ніж зараз. Казатиму шахтарям, що виробництво буде нерентабельним", - заявив Оржель.

Він зазначив, що у І кварталі 2020 року рівень споживання електроенергії зменшився приблизно на 10%.

"10% менше навантаження на кожен вид генерації", - зазначив Оржель.