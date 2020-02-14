Шахті "Південнодонбаська 1" дадуть кошти на погашення частини боргу з електрики - Волинець

Шахті "Південнодонбаська 1", що у Вугледарі на Донеччині, найближчим часом перерахують 3 млн грн на погашення боргу за електрику.

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Ситуація на шахті «Південнодонбаська -1» станом на 12.30. Найближчими годинами на рахунок підприємства переведуть 3 мільйони гривень. Коштів цього траншу буде достатньо, щоб відновити роботу агрегатів головного водовідливу, вентиляторів головного провітрювання", - йдеться у повідомленні.

Точної інформації про те, коли шахта зможе відновити роботу, наразі немає. За повідомленням із шахти, там сьогодні очікують на заступника міністра енергетики Станіслава Ковалевського.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 13 лютого, Волинець заявив, що на шахті "Південнодонбаська 1" за борги вимкнули електрику. За його словами, через відключення вентиляторів головного провітрювання почалося загазування гірничих виробок на всіх горизонтах. А вимикання генераторів головного водовідливу загрожує затопленням і "Південнодонбаській 1", і сусідній шахті ім. Сургая. Голова НПГУ стверджував, що заборгованість шахтоуправління за електроенергію становить 27 млн грн, а за поставлене вугілля гірникам боргують 189 млн грн.

Раніше про можливість відключення електроенергії і ризик затоплення шахти "Південнодонбаська 1" у Вугледарі попереджав голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.