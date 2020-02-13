Волинець заявляє про надзвичайну ситуацію на шахті

Волинець заявляє про надзвичайну ситуацію на шахті "Південнодонбаська 1"

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Укрінформ
Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що на шахті "Південнодонбаська 1" вимкнули електрику. Їй і сусідній шахті ім. Сургая загрожує затоплення.

Про це Волинець повідомив у Facebook.

"Півтори години тому відключили вентилятори головного провітрювання — йде загазування гірничих виробок на всіх горизонтах. Виключені генератори головного водовідливу", - повідомив Волинець.

За його словами, вже за 4,5 години будуть затоплені камери центрального водовідливу нижнього горизонту. При цьому виникає пряма загроза затоплення сусідньої шахти їм. Сургая - найновішої, найпотужнішої шахти, яка видобуває дефіцитне вугілля марки "К", наголосив Волинець.

У відеозверненні він заявив, що заборгованість за електроенергію становить 27 млн грн і виникла за останні три місяці. Водночас дві державні структури, Держвуглепостач і Центренерго, заборгували шахті 189 млн грн, які дозволили б розрахуватися і за електроенергію, і з боргами по зарплаті.

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Як повідомляв Укрінформ, про можливість відключення електроенергії і ризик затоплення шахти "Південнодонбаська 1" у Вугледарі раніше попереджав голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що на початку тижня шахта отримала 17 млн грн, які мали б частково закрити питання боргу за електроенергію. Але шахтарі спрямували на оплату електроенергії лише 6 млн грн, а решту пустили на зарплату.

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