На Донеччині гірники відмовилися підніматися з шахти - вимагають погасити зарплатні борги

На Донеччині 72 гірники шахти "Краснолиманська" відмовилися підніматися на поверхню, вимагаючи погасити заборгованість із заробітної плати за чотири місяці 2019-2020 роки.

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"72 гірники шахти Краснолиманська залишилися під землею на горизонті 545 метрів у камерах колошахтного двору. Робітники першої зміни відмовилися підійматися на поверхню та вимагають повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень 2020-го", - наголосив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість перед гірниками становила 922 млн грн.

5 і 10 лютого Кабінет міністрів переказав по 163 млн грн для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.