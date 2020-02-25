Українців немає серед ізольованих в готелі на Канарських островах - консульство

Українців немає серед людей, яких ізолювали в готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе через коронавірус.

Про це з посиланням на консульство України в іспанському місті Малага повідомляє hromadske.

Як зазначили в консульстві, таку інформацію їм надала Служба охорони здоров’я Канарських островів.

Як повідомлялося, влада Іспанії закрила на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе після того, як в одного з туристів, лікаря з Італії, виявили коронавірус. У готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

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Нині на території комплексу знаходяться близько тисячі осіб. Іспанська влада перевіряє всіх людей, які могли контактувати з хворим.

Станом на 25 лютого у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.