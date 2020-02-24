Посол розповів, як працюватиме Генконсульство України в Мілані

Генконсульство України в Мілані прийматиме громадян тільки у першочергових справах.

Про це заявив посол України в Італії Євген Перелигін під час Skype-включення на брифінгу за підсумками засідання урядового оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо також оперативну роботу щодо прийняття українських громадян в Генеральному консульстві в Мілані тільки у першочергових справах — мова про втрату документів, оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити, про інші термінові справи, з яких консульські послуги будуть надаватися в повному обсязі нашим громадянам”, - сказав Перелигін.

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Він повідомив, що станом на 17 годину 24 лютого в Італії зафіксовано 229 інфікованих коронавірусом Covid-19, з них 172 - в регіоні Ломбардія, 32 у Венето, решта - в Емілії-Романьї, П’ємонті, Мілаццо.

“Серед цих 229 осіб немає українських громадян. До посольства, генеральних консульств українські громадяни не зверталися”, - наголосив Перелигін.

За його словами, Посольство України в Італії встановило зв’язок з оперативними штабами в усіх провінціях, де запроваджено карантин, та співпрацює з регіональною владою Ломбардії та Венето.

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Раніше стало відомо, що Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померли вже шестеро осіб. Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужали вже 25 360 осіб.

Випадки зараження коронавірусом зафіксовано у 30 країнах.

Фото: picture-alliance/FOTOGRAMMA/M. Maule