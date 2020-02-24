Консульство України в Мілані призупиняє прийом громадян та видачу документів

Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Про це повідомляє консульство України в Мілані.

"Шановні співвітчизники! Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження Президента Ломбардії А.Фонтани та Міністра охорони здоров’я Італії Р.Сперанца про введення превентивних заходів, у т.ч. «припинення роботи офісів з прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг» Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого ц.р. призупиняє прийом громадян та видачу документів", - йдеться у повідомленні.

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Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено.

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У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт тощо) просять звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua