Іран має передати Україні "чорні скриньки" – канадський депутат

Міжнародна спільнота має збільшити тиск на Іран з метою забезпечення повного та прозорого розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном та передачі Україні “чорних скриньок” збитого українського лайнера.

Про це заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу член Палати громад Канади (від Консервативної партії Канади) Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

"Вони (іранська сторона – ред.) не повністю співпрацюють. Вони повинні співпрацювати. Думаю, що міжнародна спільнота повинна збільшити тиск та продовжувати збільшувати тиск на них. Робити, все що потрібно для цього. Ви (Україна – ред.) повинні отримати “чорні скриньки”, нам потрібен їх незалежний огляд", - заявив він.

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Канадський депутат повідомив, що в окрузі, який він представляє в Палаті громад Канади, проживає багато вихідців з України. Також в збитому літаку МАУ летіли 13 жителів Едмонта.

"Це було просто шокуюче. Ми потребуємо повного та прозорого розслідування катастрофи. Лише так ми зможемо відповісти на деякі питання, які все ще залишаються без відповіді", - заявив він.

Поруч з цим Діотт наголосив також на важливості того, щоб покарання понесли винуватці збиття малайзійського лайнера у небі над окупованим Донбасом влітку 2014 року.

"Ми виступаємо за притягнення винних до відповідальності. Це дуже важливо", - сказав він.

Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала будь-які твердження про можливість збиття лайнера ракетою. Втім, багато свідчень про збиття літака PS752 ракетою вже потрапили в Інтернет. Західні ЗМІ повідомили, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1". 10 січня з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського Boeing. Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Росія з самого початку трагедії підтримала версію Тегерана про технічні причини авіакатастрофи літака МАУ, а її пропагандистські ресурси виправдовували Тегеран, паралельно намагаючись дискредитувати США. Експерти зазначали, що РФ вигідна ескалація ситуації на Близькому Сході, адже це впливає на зростання цін на нафту, а також відвертає увагу світової спільноти від агресії РФ проти України та інших порушень міжнародного права.

Cама ж Росія також причетна до збиття пасажирського лайнера - Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур та був збитий над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У березні 2020 року у Нідерландах має розпочатися судовий процес у цій справі.

Попри численні докази, РФ вже шостий рік поспіль відмовляється визнавати свою провину в катастрофі МН17 та поширює різні фейкові версії, перекладаючи вину на Україну.

Фото: АА