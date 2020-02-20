США розширили санкції проти Ірану

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти керівництва Ради стражів конституції Ірану та інших контрольних органів через обмеження для вільних виборів у країні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"OFAC сьогодні застосував санкції проти п'яти членів Ради стражів конституції Ірану та Комітету нагляду за виборами, які призначаються верховним лідером Ірану або його ставлениками. Рада стражів конституції, відповідальна за "перевірку" кандидатів, використовує цю владу, щоби позбавити іранців участі у виборах", - зауважили в американському відомстві.

Зокрема, обмеження введені проти секретаря Ради стражів конституції Ахмада Джаннаті, а також ще чотирьох членів Ради, у тому числі колишнього керівника судової системи Ірану.

"Адміністрація Трампа не допустить маніпулювання виборами", - наголосив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін.

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Він підкреслив, що запроваджені санкції спрямовані проти високопосадовців, які несуть відповідальність за те, що іранський народ не може вільно обирати своїх лідерів. "Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати демократичні прагнення іранців", - заявив міністр фінансів США.

При цьому підкреслюється, що нові обмеження доповнюють санкції, запроваджені Вашингтоном у червні минулого року проти верховного лідера Ісламської Республіки Іран та вищого керівництва країни. Тоді санкції були запроваджені проти міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, голови судової влади Ірану Ебрагіма Раїсі й секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані.