Нацрада застосувала санкції до 17 провайдерів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 лютого розглянула результати перевірок 17-х провайдерів програмної послуги і ухвалила на їх підставі низку санкційних рішень.

Про це повідомляє пресслужбарегулятора.

“16 ліцензіатам оголошено попередження та ще одній компанії призначено штраф”, - уточнили у Нацраді.

Як зазначається, проведені перевірки засвідчили, що більшість провайдерів не дотримувались частини дев’ятої статті 39 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, а саме надавали універсальну програмну послугу не в повному обсязі.

Також у компаній зафіксували недотримання загальної концепції добору програм для ретрансляції, деякі провайдери не дотримувались частин другої і п’ятої статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки вони поширювали у багатоканальних телемережах телерадіопрограми та передачі, що не відповідають переліку телерадіопрограм та передач, передбачених у складі їх програмної послуги, та ретранслювали іноземні програми, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Національна рада визнала ці порушення і застосувала до 16-х провайдерів санкцію “оголошення попередження”.

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До ліцензіата з м. Попасна Луганської області – ТОВ Телерадіоорганізація “ПОРТ” регулятор застосував санкцію “стягнення штрафу”, керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, за ретрансляцію іноземної програми “TV XXI”, щодо якої Національна рада ухвалила рішення від 21.02.2019 р., що її зміст не відповідає вимогам законодавства України. У 30-денний термін з дня повідомлення про ухвалене рішення провайдер має сплатити до державного бюджету України штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить для нього – 7 882,50 грн.

Крім застосованих санкцій, усіх провайдерів зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Також Нацрада ухвалила рішення про призначення позапланових виїзних перевірок трьом провайдерам програмної послуги.

“ТОВ “ТРК “Кабельне телебачення”, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., ПП “ТЕЛЕ-КОМ”, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. і ТОВ “Орбіта”, м. Миргород Полтавської обл., призначено позапланові виїзні перевірки через виявлені ознаки порушень умов ліцензій і чинного законодавства. ТОВ “ТРК “Кабельне телебачення” і ПП “ТЕЛЕ-КОМ”, оскільки вони ретранслювали телеканали, що не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, що є ознакою порушення частини другої статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, - ідеться в повідомленні.