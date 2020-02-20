Нацрада оголосить два нових конкурси для місцевого мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні вирішила оголосити два нових конкурси для місцевого мовлення.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“20 лютого Національна рада на засіданні вирішила виставити на конкурс для розвитку місцевого радіомовлення 11 FM-частот у 8-ми областях України, а для розвитку місцевого цифрового телебачення – 4 програми на 47 ТВК у Кременчуці Полтавської області. Оголошення про початок конкурсу незабаром будуть опубліковані в газеті "Голос України””, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, для освоєння радіопростору запропоновані дві частоти в Нікополі Дніпропетровської області, частоти у Винарівці і Дибинцях Київської області, Голованівську Кіровоградської області, Шостці Сумської області, Близнюках Харківської області, Каневі Черкаської області, Новодністровську Чернівецької області і Вертіївці та Седневі Чернігівської області. Потужність передавачів становитиме від 0,03 до 1 кВт.

Вимогами до програмної концепції передбачено, що в загальному обсязі власного мовлення не менше як 15% мають становити передачі місцевої тематики, зокрема інформаційного, публіцистичного, освітнього спрямування. Дозволено ретрансляцію програм Суспільного мовлення і програм Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (“Армія FM – військове радіо”).

З метою забезпечити мовлення місцевих телекомпаній у цифровому стандарті DVB-T2 (MPEG-4) Національна рада пропонує на конкурс 4 програми на 47-ому телевізійному каналі у Кременчуці Полтавської області. Мовитимуть тут організації 24 години на добу. Вимогами до програмної концепції рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційних програм місцевої тематики.