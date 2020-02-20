Нацрада оголосить два нових конкурси для місцевого мовлення
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
“20 лютого Національна рада на засіданні вирішила виставити на конкурс для розвитку місцевого радіомовлення 11 FM-частот у 8-ми областях України, а для розвитку місцевого цифрового телебачення – 4 програми на 47 ТВК у Кременчуці Полтавської області. Оголошення про початок конкурсу незабаром будуть опубліковані в газеті "Голос України””, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, для освоєння радіопростору запропоновані дві частоти в Нікополі Дніпропетровської області, частоти у Винарівці і Дибинцях Київської області, Голованівську Кіровоградської області, Шостці Сумської області, Близнюках Харківської області, Каневі Черкаської області, Новодністровську Чернівецької області і Вертіївці та Седневі Чернігівської області. Потужність передавачів становитиме від 0,03 до 1 кВт.
Вимогами до програмної концепції передбачено, що в загальному обсязі власного мовлення не менше як 15% мають становити передачі місцевої тематики, зокрема інформаційного, публіцистичного, освітнього спрямування. Дозволено ретрансляцію програм Суспільного мовлення і програм Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (“Армія FM – військове радіо”).
З метою забезпечити мовлення місцевих телекомпаній у цифровому стандарті DVB-T2 (MPEG-4) Національна рада пропонує на конкурс 4 програми на 47-ому телевізійному каналі у Кременчуці Полтавської області. Мовитимуть тут організації 24 години на добу. Вимогами до програмної концепції рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційних програм місцевої тематики.