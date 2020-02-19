Евакуація з Китаю: всі українці та іноземці на момент посадки у літак є здоровими - МОЗ

Всі українці та іноземні громадяни, яких евакуюють з Китаю, на момент посадки в літак є здоровими, вони вже пройшли паспортний та митний контроль.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз триває проходження третьої лінії санітарного контролю всіма громадянами України та іноземцями, які прибудуть до України. Серед них є два громадянина Казахстану, які при посадці в Алмати зійдуть з цього борту. Всі пасажири вже пройшли паспортні, митні та інші процедури, на даний час по проходженню двох кордонів всі є здоровими”, - сказав Коваль, додавши, що українці підписали “підписали всі необхідні згоди”.

Заступник міністра зауважив, що є чіткий план дій, який розроблявся протягом кількох тижнів. Зараз визначено чотири місця ймовірної обсервації евакуйованих з Китаю, вони розташовані неподалік інфекційних лікарень на випадок, якщо комусь з евакуйованих знадобиться госпіталізація. Лікарні та місця обсервації, за словами Коваля, обладнані всім необхідним.

“Біля місць обсервації є інфекційні лікарні, в разі наявності якихось симптомів люди будуть переміщені до інфекційної лікарні і термін обсервації буде продовжений ще на 14 днів для всіх, хто прилетить цим рейсом. Щодо лікування, воно симптоматичне, всі лікарні обладнанні всім необхідним”, - сказав Коваль.

Заступник міністра закликав зберігати здоровий глузд, він зауважив, що в такій самій ситуації міг опинитися будь хто. А пріоритетом держави в таких випадках завжди є людина.

“Наші люди є пріоритетом для держави, і порятунок — це є надважлива задача і для уряду, і для президента, і для всіх органів влади. Оті панічні настрої, панічні інформаційні заклики, які спостерігаються в інформпросторі, роздмухуються в першу чергу тими, хто зацікавлений в розповсюдженні цих міфів. Ми цілком готові до прийому наших громадян і не тільки наших громадян. Вжито всіх необхідних заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, в разі, якщо цього не вдасться зробити, є всі можливості, задля попередження розповсюдження вірусу територією України”, - наголосив Коваль.

Як повідомляв Укрінформ, літак компанії Sky Up прибуде до України з Уханя 20 лютого близько 8 ранку. Наразі місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.