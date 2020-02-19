Евакуація з Китаю: 48 українців вже проходять реєстрацію на спецрейс
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Укрінформ
Українці та іноземці, яких евакуюють з Китаю через коронавірус Covid-2019, вже проходять реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp.
Про це повідомляє посольство України в Китаї та Монголії.
"В евакуаційному списку 48 громадян України... Усі евакуйовані вже доставлені до міжнародного аеропорту м.Ухань. Розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, якийздійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого. За даними МВС, крім українців літак забере з КНР близько 25 іноземців.Евакуація українців з Китаю
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-2019 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.
Фото: china.mfa.gov.ua