Гончарук закликає прибрати "зайву істерію" навколо евакуації з Уханя

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає спокійніше ставитися до евакуації українців з Уханя, які прилетять в Україну 20 лютого.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ще раз хочу підкреслити, що це здорові громадяни України, істерія яка навколо прибуття цього поширюється (навколо евакуації українців з Уханя — ред.) - абсолютно зайва. Треба спокійніше до цього ставитися, але об'єкт (де розмістять евакуйованих — ред.) звичайно буде забезпечений охороною, достатньою для того, щоб з одного боку інфекція не поширилась, а з іншого боку - щоб щодо цих людей не було вжито ніяких провокацій", - сказав Гончарук.

Він додав, що уряд не боїться жодних маніпуляцій, хоча "сумно спостерігати за тим, як інколи політики намагаюсь гратися на цій темі, використовувати її для піару".

"У нас є чіткий план і розуміння того, щоб треба робити у даній ситуації, наше МОЗ на контролі тримає цю ситуацію щогодини. Все буде добре", - наголосив Гончарук.

Глава уряду також зауважив, що ввечері 19 лютого відбудеться брифінг міністерства охорони здоров'я на тему коронавірусу, і представники МОЗ дадуть відповідь на всі питання, які цікавлять журналістів.

Як раніше повідомляло МВС, територію з евакуйованими з китайського Уханя людьми щодобово охоронятимуть 47 правоохоронців - 30 поліцейських і 17 бійців НГУ.

Як відомо, Україна отримала дозвіл на спецрейс із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу, аби забрати українців, які перебувають там.

Літак спеціального рейсу вилетів із Києва о 2:50 ночі 19 лютого та повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Як повідомив у Twitter Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.

Держсекретар МЗС Андрій Заяць повідомив, що до України будуть евакуйовані 49 українців і до 25 осіб іноземців (громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії).

У свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що всі правоохоронні структури, зокрема МВС, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС готові до виконання своїх завдань за призначенням, починаючи із зустрічі, супроводу, забезпечення охорони місця проведення обсервації.

"У районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який буде координувати дії всіх органів, залучених до заходів із забезпечення обсервації", – додав він.

Раніше рейс для евакуації громадян з Уханя переносився кілька разів.